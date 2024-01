Shakira poderá estar em relação com produtor argentino

Após a separação de Piqué, Shakira está novamente no “mercado”. Imprensa espanhola aponta romance com produtor argentino.

Depois de uma complicada separação de Gerard Piqué, o pai de seus filhos, entre músicas com “farpas” e a proibição da convivência das crianças com a atual namorada do ex-atleta, Shakira parece ter encontrado novamente o amor.

Segundo foi dito no programa “Socialité”, da Telecinco, a cantora colombiana poderá estar a viver um romance com o produtor argentino Rafael Arcaute, com quem já foi vista a jantar.

Apesar de estar numa nova fase de amor, relembre-se que a artista chegou a um acordo com o Ministério Público no caso de fraude fiscal, tendo admitido que não pagou mais de 14 milhões de euros em impostos em Espanha entre os anos de 2012 e 2014. Face ao caso, Shakira teve que pagar milhões de multa e evitou uma pena de prisão efetiva.