Shakira proíbe convivência de Clara Chía com os filhos

Shakira e Piqué chegaram a um acordo acerca da custódia dos filhos. A cantora colombiana proíbe, numa cláusula, a convivência de Clara Chía com os filhos.

Shakira e Gerard Piqué protagonizaram um dos divórcios mais polémicos de sempre. O casal, que esteve junto mais de uma década, tem dois filhos em comum: Milan e Sasha. Ao fim de vários meses, conseguiram chegar a um acordo acerca da custódia dos menores.

Segundo avança o jornal argentino “La Nación”, Milan e Sasha irão permanecer nos Estados Unidos ao lado da mãe, mas o pai poderá visitá-los a cada dez dias. Gerard Piqué terá prioridade nas férias do próximo ano, uma fez que o antigo jogador terá o direito de passar 70 por cento do período de interrupção escolar com os filhos.

Ainda assim, nem tudo é um mar de rosas. O tempo de Piqué terá de ser bem repartido entre os filhos e a nova namorada, Clara Chía, mulher com quem alegadamente traiu Shakira.

Numa das cláusulas do acordo, a cantora colombiana fez questão de proibir qualquer tipo de contacto entre Clara Chía e os filhos. Por esse motivo, Clara não poderá acompanhar Piqué nas visitas aos Estados Unidos.

A cláusula foi, também, imposta com o objetivo de evitar situações passadas, como por exemplo quando Piqué pediu à ex-companheira para levar os filhos ao casamento do irmão, mas recebeu um “não” como resposta, uma vez que Clara iria estar presente.