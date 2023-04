Shakira quer ter paz depois de sair de Barcelona: “Sejam sensíveis à situação”

A cantora Shakira está a atravessar uma fase de várias mudanças, depois da separação com o ex-jogador Gerard Piqué, e lançou um apelo nas redes sociais.

A artista colombiana recorreu ao perfil de Instagram para fazer um apelo aos meios de comunicação social: “Caros amigos, jornalistas e média”, começou por escrever.

“Neste momento de mudanças na minha vida como figura pública, é compreensível que haja uma permanente curiosidade da imprensa em torno de mim e da minha família. No entanto, os meus filhos, Milan e Sasha [frutos do relacionamento com o ex-marido, Gerard Piqué] viveram um ano muito difícil, sofrendo um cerco incessante e uma perseguição sem tréguas por parte dos ‘paparazzi’ e vários meios de comunicação em Barcelona”, explicou.

Assim, Shakira pediu “encarecidamente aos meios de comunicação”, em nome dos filhos, que “respeitem” o seu direito à privacidade: “Peço-lhes que se abstenham de os seguir até à saída ou entrada da escola, esperem por eles na porta de nossa casa, ou persegui-los até às suas atividades extra-escolares”.

A cantora apelou a que os “jornalistas e fotógrafos sejam sensíveis à situação que Milan e Sasha enfrentam e possam comportar-se da forma mais humana possível com eles, tendo em conta que se trata da saúde e integridade física e emocional de dois menores de oito e dez anos que só desejam poder ir para a rua”.

“Estendo este pedido não mais como artista, mas como mãe que deseja proteger e cuidar do bem-estar psicológico e emocional dos seus filhos para que possam viver uma vida saudável e feliz, como todas as crianças merecem”, rematou.

Recorde-se que os últimos meses têm sido marcados por várias polémicas em torno da separação de Shakira e Gerard Piqué, originada por uma alegada traição do ex-jogador com Clara Chía. A artista colombiana lançou um tema com indiretas para o ex-marido e, desde então, tem andado na luz da ribalta.

No início de abril, a intérprete decidiu abandonar Barcelona, onde tinha construído casa com Piqué, e rumar até Miami, nos Estados Unidos, com os dois filhos.