Shakira recusa cantar no Mundial de Futebol no Qatar

Depois de ter participado em vários campeonatos do mundo, Shakira recusou cantar na cerimónia de abertura do Mundial de Futebol no Qatar deste ano.

A cantora, de 45 anos, disse que “não” ao convite da organização para atuar na abertura da competição, segundo apurou a jornalista Adriana Dorronsoro junto dos representantes da artista.

A intérprete colombiana não é a primeira a recusar atuar no Mundial, que este ano acontece entre 20 de novembro e 18 de dezembro. Dua Lipa e Rod Stewart não se mostraram disponíveis para cantar no evento.

Dua Lipa afastou qualquer hipótese de marcar presença na cerimónia de abertura, mesmo antes de existir um convite oficial por parte da organização. Já Rod Stewart terá recebido uma proposta de um milhão de euros, que acabou por recusar.

Até ao momento, sabe-se que vão subir ao palco da cerimónia de abertura J Balvin, Jung Kook, Robbie Williams e os Black Eyed Peas.