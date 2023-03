Shakira terá reencontrado o amor nos Estados Unidos

Shakira tem sido protagonista de várias notícias após a sua separação de Gerard Piqué. Agora, a cantora terá um novo amor na sua vida.

Segundo o jornal espanhol “Ok Diario”, a artista vive uma nova relação há quatro meses com um homem em Miami, nos Estados Unidos.

“Parece que a cantora colombiana poderá ter encontrado um homem misterioso que ela aparentemente conheceu em Miami e mantém contacto há quatro meses”, refere a publicação.

Recorde-se que Shakira é mãe de dois meninos frutos do casamento terminado com Piqué, Milan, de dez anos, e Sasha, de oito.

O ex-casal tem estado em “guerra” nos últimos meses, com Shakira a acusar o ex-jogador do FC Barcelona de traição com Clara Chía e, mais recentemente, a intérprete terá sido alvo da fúria da mãe de Piqué.