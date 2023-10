Shakira viaja de emergência para Colômbia após internamento da mãe

Após a mãe ter sido internada e diagnosticada com trombose na perna, Shakira viajou de urgência para Barranquilla, na Colômbia.

Após a doença e cirurgia do pai, Shakira não conseguiu relaxar. Agora, a mãe da cantora, Nidia Ripoll, de 73 anos, foi internada. De acordo com o “Telemundo”, a mãe começou “a sentir-se doente e foi levada ao centro médico para excluir problemas graves”.

Nidia foi diagnosticada com trombose na perna e Shakira viajou para Barranquilla, a sua terra natal, na Colômbia. A mãe da artista está a responder de forma positiva aos tratamentos e a recuperar.

Não é a primeira vez que a Nidia Ripoll teve qualquer problema de saúde nos últimos meses. Em março, a mãe da cantora também teve uma trombose na perna, mas rapidamente se recuperou.

De relembrar que Shakira volta a ser investigada pelo Fisco espanhol. Desta vez, as Finanças do país vizinho exigem seis milhões de euros à intérprete colombiana. Já não é a primeira vez que a cantora está na “mira” do Fisco espanhol.