Shakira volta a ser investigada pelo Fisco espanhol: Finanças exigem seis milhões à cantora

A cantora Shakira volta a ter o Fisco espanhol “à perna”: desta vez, as Finanças do país vizinho exigem seis milhões de euros à intérprete colombiana.

Uma vez mais na “mira” do Fisco espanhol: Shakira está a ser investigada por, alegadamente, ter defraudado as Finanças em seis milhões de euros, relativamente ao exercício de 2018, noticia o jornal espanhol “ABC”.

Este é o segundo processo do Ministério Público contra a artista colombiana, que já tinha sido acusada, há exatamente um ano, de seis delitos contra a agência tributária, num total de 14,5 milhões de euros, relativos ao período compreendido entre 2012 e 2014. Neste processo o Fisco chegou mesmo a pedir uma pena de oito anos de prisão para Shakira.

O Fisco acusa agora a artista de ter “iludido” a autoridade com a passagem dos seus direitos de imagem a uma “empresa fantasma”. Shakira terá distribuído o dinheiro que é agora exigido por “paraísos fiscais” – Malta, Ilhas Virgens, Países Baixos e Luxemburgo – “para não ver tributadas a totalidade das suas rendas”, alegam as autoridades, de acordo com o “ABC”.

Segundo a área de Delitos Económicos do Fisco espanhol, Shakira usou uma sociedade, constituída no Luxemburgo, para ceder os seus direitos musicais. Mas só os terá cedido “através da celebração de contratos simulados”. As finanças do país vizinho concluem que a sociedade não exerceu qualquer atividade e que os gastos deviam ser atribuídos à intérprete na sua declaração de IRS.

Recorde-se que, em entrevista à revista “People”, no final da semana passada, Shakira voltou a falar publicamente e a abordar a separação do ex-futebolista Gerard Piqué.