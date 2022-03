Sharam Diniz ensina a desfilar nas redes sociais

A atriz e manequim criou o “workshop” “Como me tornar numa manequim internacional?”, que acontece online nos dias 13, 14 e 15 de maio.

Sharam Diniz aproveitou este tempo de isolamento social para pôr em prática um sonho antigo e partilhar a sua experiência no mundo das passerelles, das campanhas publicitárias e sessões fotográficas.

https://www.instagram.com/p/B_9_EpOg3rX/

Este “workshop” digital terá três sessões e é destinado a novos modelos ou jovens interessados – homens e mulheres – que queiram seguir uma carreira na área da moda.

Com um número de vagas limitado, as inscrições podem ser feitas através do email [email protected]