Sharon Osbourne hospitalizada após testar positivo à covid-19

Sharon Osbourne foi hospitalizada depois de ter testado positivo à covid-19. A mulher de Ozzy Osbourne está agora a recuperar longe do marido.

A também agente do mediático músico teve de ser internada numa unidade de saúde para tratar os sintomas do novo coronavirus. No entanto, Sharon Osbourne conseguiu recuperar e sair do hospital.

Agora, a agente do cantor está em fase de recuperação afastada de Ozzy Osbourne por este fazer parte do grupo de risco.

“Quero contar que testei positivo à covid-19. Depois de uma breve hospitalização, estou a recuperar num local longe do Ozzy (que testou negativo). Mantenham-se protegidos e saudáveis!” escreveu.

O casal trocou alianças a 4 de julho de 1982, em Maui, Havai. Em comum, os dois têm três filhos: Aimee, Kelly e Jack.