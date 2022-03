Sharon Stone chora a morte do sobrinho de 11 meses

Sharon Stone está de luto depois da morte do seu sobrinho de 11 meses, River. A atriz despediu-se do bebé nas redes sociais.

A mediática intérprete está a viver dias difíceis após ter revelado, esta segunda-feira, 30 de agosto, que o seu afilhado morreu.

“River William Stone: 8 de setembro de 2020 – 30 de agosto de 2021”, pode ler-se na publicação da atriz no perfil de Instagram.

O sobrinho de Sharon Stone estava internado no hospital com falência de órgãos, tal como a artista já tinha revelado nas redes sociais. “O meu sobrinho e afilhado foi encontrado no berço com falência dos órgãos. Rezem por ele. Precisamos de um milagre”, contou.

A atriz, de 63 anos, ficou conhecida por integrar o elenco de filmes como “Instinto Fatal”, “Casino”, “Desafio Total”, “Violação de Privacidade”, “O Especialista”, entre outros.