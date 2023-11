Sharon Stone revela que foi assediada sexualmente por ex-diretor da Sony Pictures

A atriz Sharon Stone revelou que foi assediada sexualmente por um antigo diretor da Sony Pictures.

No último episódio do podcast “Let’s Talk Off Camera”, de Kelly Ripa, a convidada foi Sharon Stone. Durante a conversa, a atriz do filme “Instinto Fatal” revelou que, na década de 80, foi assediada sexualmente numa reunião com um antigo diretor da Sony Pictures.

Sharon contou que estava entusiasmada para o encontro que lhe daria a “conhecer o líder da Sony”. Assim que chegou à reunião, a atriz conta que o dirigente da empresa começou a tecer-lhe diversos elogios.

“Há décadas que não víamos ninguém como tu. És a mais articulada. És tão inteligente e bonita e esse cabelo…”, relembrou.

Contudo, a conversa não terá ficado por aqui. A atriz contou que o executivo chegou-se perto dela e disse: “‘Mas primeiro…’ e tirou o pénis para fora em frente à minha cara”. Sharon conta que riu-se de início, de nervosismo, mas, de seguida, começou a chorar sem parar.