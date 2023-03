Sharon Stone revela que perdeu “metade” da fortuna devido a falência de banco

Sharon Stone confessou que perdeu “metade” da sua fortuna, ao que tudo indica, devido ao colapso do Silicon Valley Bank.

A notícia foi avançada pelo jornal “Page Six”, que afirma que a estrela de Hollywood não conteve as lágrimas enquanto aceitava o prémio “Courage Award”, durante a cerimónia Women’s Cancer Research Found’s, que angaria fundos para a luta contra o cancro.

“Sei que essa coisa de avançarmos e enviarmos o dinheiro através de uma mensagem é difícil. A nível técnico posso ser uma idiota, mas consigo passar um cheque”, disse, enquanto lamentava os curtos donativos para a causa da noite.

“E, neste momento, isso também requer coragem porque sei o que está a acontecer. Perdi metade do meu dinheiro nesta coisa do banco, mas isso não quer dizer que não estou aqui”, atirou também.

A intérprete não adiantou mais pormenores sobre o caso, no entanto, a imprensa internacional associou as declarações de Sharon Stone com o colapso do Silicon Valley Bank.