Shawn Mendes partilha fotografia com o pai e deixa legenda em português

O cantor Shawn Mendes surpreendeu os seguidores ao escrever, numa fotografia na qual surge com o pai, uma legenda em português.

Filho de Manuel Mendes, ou “Manny”, como é conhecido o empresário algarvio, Shawn Mendes surpreendeu os seguidores ao partilhar uma fotografia com o pai, com uma legenda em português.

“Meu pai”, escreveu. Na imagem, capturada a preto e branco, os dois surgiam no rooftop, mas o pormenor do português é que chamou à atenção dos fãs.

“Portugal, conseguimos, vencemos”, “Shaw metendo o Português do nada, amei” e “Vencemos família, ele está de volta” são alguns dos exemplos.

Recorde-se que o pai do cantor de “There’s Nothing Holdin Me Back” é natural de Lagos, na região do Algarve.