Sia adotou dois jovens de 18 anos: “Estavam a envelhecer no sistema”

A cantora norte-americana revelou, esta terça-feira, que adotou, em 2019, dois jovens de 18 anos.

Sia afirmou, durante uma entrevista no programa “The Morning Mash”, que os jovens estavam a ser deixados para trás devido à idade e explicou que foi esse o motivo pelo qual os escolheu.

“Na verdade adotei dois filhos no ano passado. Tinham os dois 18 anos e agora estão com 19. Eles estavam a envelhecer no sistema. Eu adoro-os”, referiu.

A artista admitiu ainda que um dos filhos adotivos está a ter alguma dificuldade em adaptar-se à fase se isolamento social nos EUA devido à Covid-19. “Ambos estão a fazer coisas que são boas para eles agora, são bastante úteis”, acrescentou.