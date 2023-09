SIC apresenta grelha e Ljubomir Stanisic espera “sentado” por “novidades”

No dia em que a SIC apresenta a nova grelha de programas, Ljubomir Stanisc deixou o recado e espera que o seu “Hell’s Kitchen Famosos” estreie em breve.

A SIC apresenta na tarde desta terça-feira, no Capitólio, em Lisboa, a nova grelha de programas para os próximos meses. Antes do evento, em pleno Parque Mayer, Ljubomir Stanisic chamou as atenções para si nas redes sociais, ao lançar uma “indireta” à direção liderada por Daniel Oliveira.

“Eu e a Duska à espera das novidades… Ainda bem que esperamos sentados!”, refere o conhecido chef no perfil de Instagram.

Esta frase poderia não ter segundo significado, se “Ljubo”, como é conhecido pelos amigos, não tivesse identificado a “SIC” e o “Hell’s Kitchen”.

Recorde-se que, depois de ter dado, em primeira mão, os concorrentes famosos do programa de cozinha da SIC, a N-TV noticiou em exclusivo o clima de tensão vivido pelo chef e pelo ator Lourenço Ortigão em estúdio.