SIC reage à morte de Filipe Duarte: “É uma perda irreparável”

Daniel Oliveira, diretor de Programas da SIC, reagiu publicamente pela primeira vez à morte do ator Filipe Duarte. “É uma perda irreparável”, lamentou.

Depois da estação de televisão de Paço de Arcos ter anunciado que o intérprete perdeu a vida, esta sexta-feira, eis que surgem as primeiras palavras do também apresentador do programa “Alta Definição”.

“É uma perda irreparável. O Filipe era um dos melhores atores da sua geração, cuja marca do talento ficará para sempre entre nós”, começou por elogiar Daniel Oliveira em declarações à N-TV

De seguida, o diretor de Programas da SIC deixou as condolências à família do ator: “Em nome da SIC, onde o Filipe trabalhou em projetos como ‘Fúria de Viver’ ou ‘Teorema de Pitágoras’, deixamos as nossas mais sentidas condolências à família e amigos do Filipe”.

