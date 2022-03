Sílvia Alberto celebra 40 anos e recebe prenda especial: “Sou muito grata à vida”

Sílvia Alberto celebrou, esta terça-feira, 18 de maio, 40 anos. Durante o dia, a apresentadora foi surpreendida pelo grupo de amigas de infância e teve direto a um presente especial.

A apresentadora do concurso “Got Talent Portugal” (RTP1) começou o aniversário com uma mensagem de parabéns do comunicador da SIC João Baião, tal como acontece todos os anos.

“Adormeci as crianças e num clássico que se repete também adormeci. Despertei à meia-noite com a primeira mensagem de parabéns, como sempre a do meu querido João Baião. O marido aproveitou para felicitar-me também. Pela hora do pequeno-almoço, já a mensagem da minha amiga e agente Mariana me roubava as primeiras emoções fortes deste dia”, contou.

Sílvia Alberto seguiu o dia de festa com a companhia das amigas de infância numa esplanada, com balões e bolo. Após o momento divertido, a apresentadora gravou locuções para o “Got Talent Portugal”.

“Depois já a Tânia Ribas de Oliveira e o João Cardoso lembravam o meu dia 18. Que é o da Tânia, também, ainda que em meses diferentes. Depois a mana, as primas, a madrinha… Sou muito grata à vida por chegar aos 40 e sentir que já toquei tantas vidas e faço parte de tantas outras. Por ter visto nascer muitas famílias e ter criado a minha também. Serei feliz todos os dias em que possa continuar a acompanhar os que amo”, afirmou.

No final, a profissional da estação pública revelou que o melhor presente foi uma planta que recebeu da sua agente Mariana, da estilista Paula Farraia e da maquilhadora Inês Franco.

“Sabes que fizeste algo de bom na vida quando o teu presente de aniversário, enviado por quem melhor te conhece, a tua agente, a tua stylist Paula Farraia e a Inês Franco com quem partilhas a vida há mais de 20 anos, é uma… Ahahah. Vão espreitar as histórias e descubram o que elas me ofereceram. Sejam felizes. Obrigada por estarem desse lado”, rematou Sílvia Alberto, partilhando no InstaStories que a prenda se tratava de uma planta.