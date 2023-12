Sílvia Alberto celebra Natal entre Portugal e Espanha

A apresentadora da RTP1 Sílvia Alberto vai celebrar o Natal entre Portugal e Espanha. No dia 6 de janeiro abre mais presentes no país vizinho.

Um Natal Ibérico. Com um marido espanhol, a apresentadora da RTP1 Sílvia Alberto vai celebrar a época entre os dois países.

“O Natal passo cá. A seguir, como os espanhóis valorizam mais a noite de Reis, tento celebrar o ano novo e os Reis nessa semana aqui ao lado, com o meu marido”, conta a comunicadora à N-TV, durante a apresentação da programação natalícia da RTP1.

“Em Espanha, no dia 5 os Reis chegam à cidade e abrem-se as prendas no dia 6. Cumpro a tradição deles e o Pedro e a Emília, os meus filhos, ficam muito entusiasmados”, acrescenta.

“Para as crianças que fazem anos em novembro e fevereiro esta é a época de receber presentes. O nosso Natal não é católico nem despesista, vivemos o mês de dezembro como a festa da família e da união”, remata Sílvia Alberto.