Sílvia Alberto confirma segunda gravidez

A apresentadora confirmou a segunda gravidez, este domingo, durante a estreia do programa “Got Talent – Batalha dos Jurados”, da RTP1.

Sílvia Alberto está grávida do segundo filho do casamento com Iñigo Pérez. A novidade foi revelada durante a transmissão do formato que apresenta na RTP1 e, posteriormente no Instagram, no qual partilhou fotografias nas quais evidencia a barriga.

“Oh hoje já não vão comentar a minha barriguinha lisinha”, escreveu a comunicadora na legenda da publicação.

https://www.instagram.com/p/CBbdx2zFPCR/

Recorde-se que Sílvia Alberto e Iñigo Pérez têm um outro filho em comum, Pedro, de um ano.

