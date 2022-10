Sílvia Alberto cuida da mãe há 15 anos e desabafa sobre a doença de Alzheimer

Sílvia Alberto esteve à conversa com Júlia Pinheiro no vespertino “Júlia”, na SIC, e falou do seu papel de cuidadora da mãe, que tem a doença de Alzheimer.

Depois de a progenitora da apresentadora da estação púbica ter sido diagnosticada com Alzheimer, há mais de 15 anos, Sílvia Alberto e a sua irmã tornaram-se as cuidadoras de Emília.

“Tenho uma irmã extraordinária, uma mulher fantástica, aliás a razão pela qual o Pedro tem uma irmã que se chama Emília, como a minha mãe, foi em homenagem”, começou por referir.

“É justamente porque eu prezo muito ter uma irmã e prezo nos bons momentos e nos momentos mais difíceis em que só ela é que me compreende… então tem sido um braço muito importante, quando uma de nós vai abaixo e se fragiliza, a outra está lá para levantar”, acrescentou.

A notícia da doença da mãe chegou quando a comunicadora tinha 25 anos e a irmã 30, algo “muito penoso” para ambas.

“Há pessoas que convivem com Alzheimer galopante e perdem os seus entes queridos num curto espaço de tempo e há pessoas, como nós, que tivemos a possibilidade de dar à minha mãe dez anos muito felizes com ligeiras alterações de memória (…) fizemos o melhor que podíamos como filhas”, confessou.

No entanto, Sílvia Alberto revelou que nos últimos cinco anos “houve uma degradação substancial” e que “a covid-19 não ajudou nada”.