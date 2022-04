Sílvia Alberto já tem nome para filha. E trata-se de uma homenagem

Sílvia Alberto já tem nome para a filha. A apresentadora decidiu fazer uma homenagem à sua mãe, Emília, com o segundo bebé.

A viver o sexto mês da sua gestação, a comunicadora, de 39 anos, escolheu, em conjunto com o seu marido, Iñigo de Maria-Tomé Pérez, o nome que vai dar à sua primeira menina: Emília.

“É uma menina e vai receber o nome da minha mãe Emília”, revelou Sílvia Alberto depois da apresentação da nova grelha da RTP no Cineteatro Capitólio, em Lisboa.

Sobre a chegada da bebé, a apresentadora do canal um adiantou que lá em casa o filho, Pedro, ainda não se apercebeu da situação.

“Ainda não reage. É muito pequenino. Tem um ano e meio. […] Tento explicar-lhe várias vezes porque ele está numa fase muito ativa, divertida e aventureira e às vezes tenho de ter cuidado mas ele ainda não percebeu que vai ter companhia”, prosseguiu.

O trabalho que vai ter quando estiver com os dois filhos nos braços é abafado pela felicidade de dar uma irmã ao seu Pedro.

“A felicidade de dar um irmão ao meu filho é maior do que o trabalho que possa advir daí. Há que prevenir o futuro e trabalhar bem as logísticas e as rotinas, mas assusta um pouco. Tudo se fará”, acrescentou.

