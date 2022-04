Sílvia Alberto grávida do segundo filho

A apresentadora do “Got Talent Portugal” está grávida do segundo filho. O segredo terá sido partilhado nos bastidores do programa da RTP1.

Sílvia Alberto está grávida. A comunicadora espera o segundo filho do marido, Iñigo Pérez, de quem já tem Pedro, de 16 meses. A notícia é avançada na edição desta quarta-feira da “Nova Gente”.

Segundo a revista, o segredo acabou por ser revelado nos bastidores do “Got Talent Portugal”.

Até este momento, Sílvia Alberto ainda não se pronunciou sobre a segunda gravidez.