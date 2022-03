Sílvia Alberto enche amiga Tânia Ribas de Oliveira de elogios

View this post on Instagram

Soube-me mesmo bem a tarde de ontem. Mesmo com a devida distância, gostei de te ver forte e feliz, a comandar com destreza um estúdio que apesar de praticamente vazio, está cheio de alegria, animação e vontade de transmitir cá para casa bons sentimentos. Mesmo sem qualquer contacto físico alegra-me saber que somos não só de sorriso fácil como persistente, muito difícil de esmorecer :) Obrigada pela nossa tarde e por todas as outras tardes minha Tanoca Que isto passe depressa para o calor dos abraços apertados de que tanto gostamos. ❤️ #anossatarde #taniaribasdeoliveira #rtppt