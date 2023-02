SÍlvia Rizzo partilha imagem com cerca de 20 anos e soma elogios

Sílvia Rizzo fez uma “viagem no tempo” e partilhou com os seus seguidores uma imagem com cerca de 20 anos.

A intérprete publicou assim uma fotografia em que surge acompanhada por Joaquim Monchique, Patrícia Tavares, Teresa Guilherme, Rita Salema e Miguel Falabella.

A fotografia em questão foi captada aquando da passagem do ator brasileiro por Portugal devido à peça “A Partilha”.

“Estávamos em ensaios para a peça ‘A partilha’ de Miguel Falabella com encenação de Joaquim Monchique. Estreámos no Teatro Tivoli e foi uma belíssima experiência!

Saudades!”, escreveu a atriz.

A secção de comentários rapidamente se encheu com elogios da parte dos internautas que seguem Sílvia Rizzo nas redes sociais.