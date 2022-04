Simão Sabrosa infetado com covid-19: “Estou bem, sem sintomas e em casa”

Simão Sabrosa está infetado com a covid-19. O anúncio foi feito pelo antigo internacional português após a mulher, Vanessa Rebelo, também ter testado positivo.

O também comentador da Sport TV recorreu ao perfil de Instagram para revelar que contraiu o novo coronavirus, adiantando que está “sem sintomas” e confinado em casa a “respeitar as normas” da Direção-Geral da Saúde (DGS).

“Buenos dias. A covid-19 no meu nm20 decidiu desafiar-me depois de ter desafiado a minha mulher, Vanessa Rebelo. Estou bem, sem sintomas e em casa a respeitar todas as normas da DGS”, assegurou.

Simão Sabrosa agradeceu o apoio que tem recebido, fazendo uma referência ao jogador de futebol sueco Zlatan Ibrahimovic que também teve covid-19 e, na altura, brincou com a situação no Twitter.

“Um abraço e obrigado a todos. Espero vencer este momento até porque nem todos são como o Zlatan Ibrahimovic”, concluiu.

A mulher do antigo jogador também está infetada com o novo coronavirus e chegou mesmo a ser levada de urgência para o hospital com “dores no tórax”. “Não tinha qualquer outro sintoma na altura”, contou