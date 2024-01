Sinéad O’Connor morreu de “causas naturais”, confirmou gabinete médico-legal

A cantora irlandesa Sinéad O’Connor morreu, em julho de 2023, aos 56 anos. O caso foi encerrado, tendo sido apurado que foi de “causas naturais”.

Segundo avança o “TMZ”, Sinéad O’Connor morreu, aos 56 anos, de “causas naturais”, concluiu o gabinete médico-legal de Soutwark, Londres.

Em julho de 2023, as autoridades foram chamadas ao apartamento da artista, uma vez que a cantora não respondia. O óbito foi declarado no local, um ano após o falecimento do filho, Shane, de 17 anos, que havia fugido do hospital no qual estava internado sob vigilância.

Sinéad O’Connor ganhou destaque após ter interpretado o tema “Nothing Compares 2 U”. Em 1992, deu que falar por ter rasgado uma fotografia do Papa João Paulo II, em direto no programa “Saturday Night Live”, como forma de protesto contra os abusos sexuais na igreja. Anos mais tarde, mostrou-se arrependida.