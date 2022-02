Sisley Dias revelou nas redes sociais que a família aumentou. A companheira do ator, Mariana Peixoto, deu à luz uma menina.

A novidade foi anunciada pelo próprio na conta de Instagram. O segundo filho em comum do casal já nasceu e, esta quarta-feira, foi publicada a primeira fotografia da recém-nascida.

“E no meio do caos chegaste tu, Leia”, escreveu Sisley Dias na legenda da imagem partilhada com os admiradores.

Recorde-se que Sisley Dias e Mariana Peixoto também são pais de Levi, de três anos.