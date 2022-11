Sofia Alves falha gravações da novela da SIC por estar doente

Sofia Alves falhou as gravações da novela “Sangue Oculto”, da SIC, por estar doente. A atriz encontra-se a “recuperar de forma tranquila”.

A intérprete, de 49 anos, está afastada dos trabalhos do projeto de ficção do terceiro canal por ter sido diagnosticada com zona no rosto, tal como avançou a Imprensa dita “cor de rosa”.

A artista, que dá vida a “Teresa Batista”, está a “recuperar tranquila”, segundo a N-TV apurou junto de uma fonte.

Esta não é a primeira vez que a intérprete fica afastada das gravações de uma novela devido a problemas de saúde. Em março, Sofia Alves ficou sem trabalhar durante algum tempo depois de ter feito uma operação para remover quistos nos ovários.

Na altura, a atriz estava a gravar a novela “A Serra”, que entretanto acabou de ser emitida pela SIC.