Sofia Alves feliz por estreia de peça de Celso Cleto: “Orgulho no maridão”

Sofia Alves mostrou-se orgulhosa da estreia da nova peça de Celso Cleto em Bilbau, Espanha, com um elogio nas redes sociais.

O encenador Celso Cleto está de volta a Bilbau, Espanha, com as suas peças. Desta vez, o Teatro Euskalduna recebeu “Mentiras Boleros e Vídeos Caseros”, que foi muito aplaudido no país vizinho.

Quem não perdeu a oportunidade de elogiar publicamente o companheiro de muitos anos foi a atriz Sofia Alves.

“Estreou hoje em Bilbao! ‘Mentiras boleros e videos caseros’ no teatro Euskalduna”, lembrou a intérprete, que vai entrar na próxima novela da SIC, nas redes sociais.

“Mais uma encenação do Celso Cleto em Espanha. Orgulho no maridão”, rematou Sofia Alves.

Entre as mensagens de parabéns no Instagram da atriz, destaque para Daniel Oliveira, diretor de programas da SIC e para o autor Rui Vilhena.