Sofia Alves prepara-se para “digressão nacional”

Última semana: a atriz Sofia Alves despediu-se, nas redes sociais, da peça “Amigos com Benefícios” que deixa, esta semana, de estar em exibição no Teatro Dramax, em Oeiras.

“Última semana em Oeiras dos ‘Amigos com Benefícios’: um obrigada da nossa família DRAMAX ao público que nos encheu as salas com tantas e tão boas gargalhadas”, escreveu.

“Saímos domingo prontos para uma grande digressão nacional! Viva o teatro”, acrescentou, na legenda de uma imagem onde surgia ao lado de colegas com quem realiza a peça.