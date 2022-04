Sofia Aparício critica tourada no Campo Pequeno

Sofia Aparício criticou a tourada a propósito do incidente sofrido pela toureiro João Ribeiro Telles numa das corridas realizadas no Campo Pequeno.

A atriz mostrou-se indignada, no perfil da rede social, com um episódio que sucedeu ao mediático cavaleiro, partilhando uma fotografia do momento em que este é colhido pelo touro.

“Campo Pequeno 2020. Esta vergonha tem de acabar”, escreveu Sofia Aparício, colocando as “hashtags” “contra a tourada” e “tourada não”.

A intérprete não tem qualquer pudor em falar sobre qualquer assunto em público. Recorde-se que, no início de março, falou sobre as pessoas associarem-na ao passado com as drogas.

“Consumi drogas para me divertir. Nunca fui toxicodependente, nunca fiz nenhuma cura de desintoxicação, não há heróis, eu não sou, tive sorte”, contou, na altura.