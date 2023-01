Sofia Aparício lembra consumo de drogas: “Aquilo ajudava-me a ser mais sociável”

Sofia Aparício foi uma das convidadas de Júlia Pinheiro, esta sexta-feira, 27 de janeiro, e durante a conversa com a apresentadora recordou a época em que consumia drogas.

A intérprete, de 52 anos, confessou ainda que o fazia para se divertir. “Consumia drogas para me divertir. Eu sou bicho-do-mato, aquilo ajudava-me a ser mais sociável. Nunca fiz cura de desintoxicação porque nunca precisei”, contou.

“Acho que por dizer as coisas de maneira tão frontal, toma proporções que nunca tiveram na realidade. Mas não faz mal, porque se isso levar as pessoas a falarem no espaço público sobre o consumo de drogas, já acho positivo. E eu não tenho que provar nada a ninguém, eu sei quem sou e os meus também sabem quem eu sou (…) Quando estamos mais expostos, toma outras dimensões”, atirou ainda.

“O ódio e o preconceito vêm muito da ignorância. É importante falarmos sobre as coisas. Não quero que gostem de mim por uma coisa que não sou, por isso não tenho problemas em admitir tudo o que faço”, afirmou.