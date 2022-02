Sofia Arruda celebra aniversário do “grande amor”

Sofia Arruda assinalou publicamente o aniversário da mãe, Cristina Arruda, com uma publicação nas redes sociais.

A mãe da atriz completa, esta segunda-feira, mais um ano e, para celebrar a data, a também influenciadora digital, de 32 anos, partilhou no Instagram uma fotografia com a mãe e a irmão, com uma declaração de amor ao “grande amor”.

“Hoje o grande amor da minha vida faz anos. É a mulher mais forte que conheço, daquelas dos filmes de heróis que salva famílias inteiras. É ela. Se for metade da mãe que ela é para mim, vou estar no caminho certo”, pode ler-se na publicação.

“Infelizmente, hoje não estamos juntas fisicamente. Mas se o telemóvel der ‘ocupado’ o dia todo, é normal, estamos a matar saudades. Parabéns mamã”, acrescentou ainda.

Recorde-se que Xavi, como é apelidado pela também influenciadora digital, nasceu do casamento entre Sofia Arruda e o fisioterapeuta David Amaro.

A atriz regressou ao ecrã, há cerca de três semanas, depois de dois anos afastada da televisão.