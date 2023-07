Sofia Arruda e Margarida Corceiro juntas em passeio de barco

A aproveitar o bom tempo, as atrizes Sofia Arruda e Margarida Corceiro foram dar um passeio de barco juntas.

A entrada no mês de julho foi bastante quente. O tempo tem estado a todo o vapor e o sol bem alto e quente. E há que aproveitar. Sofia Arruda e Margarida Corceiro parecem estar a tirar proveito do bom tempo.

Juntas, as atrizes mostram-se num passeio de barco, ao lado da também “influencer” portuguesa Bárbara Corby.

Nas redes sociais, Sofia Arruda publicou uma fotografia das três juntas, onde agradece a Margarida Corceiro.

“Passeio de barco pelo Tejo com muita conversa boa. Obrigada pelo convite, querida Margarida Corceiro”, escreveu a atriz e apresentadora.

Sofia partilhou mais alguns registos desse passeio. “Começar bem o dia”, legendou numa imagem. “Sentada à frente para não enjoar nos primeiros cinco minutos”, brincou com outra fotografia.

