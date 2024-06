Sofia Arruda em contagem decrescente para o nascimento da sobrinha

Meses após o nascimento da filha Olívia, Sofia Arruda prepara-se para ser tia. Este fim de semana, a atriz organizou uma festa para a irmã.

No passado mês de abril, Sofia Arruda deu as boas-vindas à filha Olívia, que veio juntar-se ao irmão, Xavier, de quatro anos. Ambas as crianças são fruto do casamento da atriz com David Amaro.

Ainda durante a gestação, a intérprete anunciou que a irmã, Mafalda Arruda, também estava grávida. Este fim de semana, Sofia organizou uma festa para preparar a chegada da sobrinha e, na página de Instagram, partilhou alguns registos.

“Estivemos grávidas ao mesmo tempo, algo tão especial que nem nunca sonhei que pudesse acontecer e agora poder ajudar-te a organizar esta festa linda para a chegada da minha sobrinha amada só me preencheu ainda mais o coração”, escreveu a artista, de 36 anos.