Sofia Arruda encontra foto do filho no Natal e fica rendida

Sofia Arruda encontrou, esta quarta-feira, 14 de setembro, uma fotografia da época natalícia em que o filho, Xavier, era bebé.



A atriz, de 34 anos, ficou rendida ao “tesourinho” de Natal com se deparou no álbum de fotografias digital. No perfil de Instagram, a intérprete partilhou a imagem do filho vestido a condizer com a época em questão.

“Demasiado cedo para o Natal, eu sei! Mas encontrei esta fotografia e não resisti: mini Xavi natalício”, escreveu.

Em julho, a atriz partilhou alguns detalhes da festa de aniversário do menino de três anos. “Sobre momentos felizes em família e amigos. Festa dos dinossauros ‘maus’ foi um sucesso! “afirmou.

Xavier é fruto do relacionamento amoroso que Sofia Arruda mantém com David Amaro. Lembre-se que a atriz e o fisioterapeuta se casaram numa quinta na Ericeira, em maio de 2018.

Recentemente, a intérprete assinalou o final de mais um projeto profissional, depois da emissão do último episódio da série “Patrões Fora” (SIC). “Aproveito para dizer que já estou cheia de saudades da família Barata”, admitiu.