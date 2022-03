Sofia Arruda enfrenta primeira febre do pequeno Xavier

Sofia Arruda enfrentou, esta sexta-feira, a primeira febre o seu filho. A atriz partilhou o momento nas redes sociais.

A atriz está a viver dias de grande felicidade depois do nascimento do seu primeiro filho. Por isso tem partilhado alguns momentos da primeira maternidade no perfil da rede social Instagram.

“Este gordinho acordou com febre. A primeira vez. E o meu mundo pára”, escreveu a influenciadora digital.

Recentemente, Liliana Filipa revelou que não se dá com Sofia Arruda porque esta falou mal dos ex-participantes os “reality shows”. “Gostava muito dela, gostava muito do trabalho dela e um dia ela pediu-me boleia.”, disse ,na altura.

