Sofia Arruda esclarece rumores de suposta gravidez

Sofia Arruda reagiu aos rumores de uma possível gravidez depois de ter publicado uma fotografia nas redes sociais que originou suspeitas.

Dois anos depois do nascimento do primeiro filho da atriz, os internautas especularam a gravidez de um segundo depois de a própria ter partilhado no Instagram uma fotografia em que parecia salientar a barriga de grávida. No entanto, em resposta, a artista garantiu que não está grávida, mas “adorava”.

Nos InstaStories, Sofia Arruda partilhou uma fotografia e um vídeo a usar o mesmo “look”, sublinhando que “não há bebé” e que apenas “era a manga do vestido”.

Recorde-se que Xavi, como é apelidado pela também influenciadora digital, nasceu do casamento entre Sofia Arruda e o fisioterapeuta David Amaro.

A atriz regressou ao ecrã, há cerca de três semanas, depois de dois anos afastada.