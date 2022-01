Sofia Arruda lança livro sobre a maternidade

A atriz anunciou nas redes sociais o lançamento do primeiro livro sobre a experiência da maternidade.

Dois anos depois do nascimento do primeiro filho, Xavier, Sofia Arruda revelou, este sábado, 2 de janeiro, no Instagram, o mais recente projeto ao qual se dedicou nos últimos meses, o livro “Calma, Vai Correr Tudo Bem”.

“Durante a minha gravidez pós-parto vivi quase sempre entre a paixão e o medo. Nunca falei sobre isto em público porque tinha receio de partilhar algo tão íntimo. Mas eu tinha que ‘desabafar’ por isso escrevi a história da minha vida grávida e posteriormente com um recém-nascido nos braços”, referiu na publicação.

A artista destacou ainda que o livro não está “filtrado” ou “politicamente correto” e, por isso, admitiu que está com receio da total transparência.

“Escrevi para mim. […] Entrar em 2021 a vencer os meus medos e se possível a ajudar as mães que estão desse lado. Porque ser mãe é duro. Não há outra forma de dizer”, acrescentou.

“Calma, Vai Correr Tudo Bem” está em pré venda online e chega às livrarias físicas no dia 12 de janeiro.