Sofia Arruda lembra parto no dia de aniversário do filho: “Chorava sem parar e até vomitei”

Sofia Arruda lembrou, esta quarta-feira, 21 de julho, ao detalhe, os momentos que se seguiram depois do parto do filho, Xavi, que completou dois anos.

A atriz, de 33 anos, passou um dia de grande felicidade com o aniversário de Xavi e, por isso, fez questão de assinalar a data no perfil de Instagram, com uma recordação do parto do filho.

“Este dia foi demasiado incrível para não recordar todos os passos. Foi um turbilhão de emoções. Depois do contacto pele com pele levaram o Xavi (para a mesa do lado) para pesar, medir, etc e aí comecei a ficar nervosa”, começou por recordar.

“Só perguntava se o bebé estava bem, se a minha irmã o estava a ver. Todo o meu corpo tremia, eu chorava sem parar e até vomitei. Disseram-me que, além do stress pós parto, também terá uma consequência da anestesia”, prosseguiu.

No final, Sofia Arruda deixou elogios às mães que têm de passar por todo este processo sozinhas: “Não sei, mas foi duro. E isto tudo com o meu marido, a minha irmã e uma equipa fantástica ao meu lado. Mães que fazem tudo sozinhas (pelos mais variados motivos) parabéns! Vocês têm super poderes e se calhar nem sabem! Para vocês vai todo o meu carinho”.

Lembre-se que Xavi nasceu durante o relacionamento amoroso entre Sofia Arruda e David Amaro. Os dois casaram-se em 2018, numa quinta na Ericeira.