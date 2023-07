Sofia Arruda mostra detalhes da festa de aniversário do filho

Xavier, filho de Sofia Arruda, completou recentemente quatro anos e teve direito a festa. A atriz mostrou alguns detalhes da comemoração.

Sofia Arruda comemorou o aniversário do filho Xavier no passado dia 21 de julho. O menino completou quatro anos e a mãe fez-lhe uma dedicatória.

“Sem dúvida que este é o melhor dia da minha vida. Ainda hoje choro de alegria por me teres escolhido para ser tua mãe. Agradeço todas as noites por ter conhecido tamanho amor, um amor com lágrimas de felicidade porque não cabe em mim. Amo-te meu filho”, escreveu na publicação do dia em que celebrou o aniversário do filho.

Se há aniversário, há festa. E Sofia, nas redes sociais, partilhou alguns detalhes da comemoração dos anos do filho.

“Ao contrário dos outros anos em que andei stressada com a decoração da festa, este ano não me preocupei nada com isso e foi o melhor que fiz! Tentei chegar ao tema escolhido pelo Xavi: dinossauro com a camisola do Benfica e explicar-lhe que há quem não seja do Benfica e que está tudo bem. Assim transformámos a festa ‘na festa dos clubes todos’ como ele diz. Tivemos bolo e salgadinhos e brigadeiros de babar. Aniversário superado como a melhor festa de sempre segundo o aniversariante”, lê-se na legenda das imagens da festa de aniversário.

Xavier é o único filho da atriz, fruto do casamento de Sofia Arruda com David Amaro.