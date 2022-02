Sofia Arruda mostra o “quarto de crescido” do filho

A atriz partilhou nas redes sociais várias fotografias de detalhes do novo quarto do filho, adaptado a uma fase de “crescido”.

Depois de ter feito remodelações na nova casa, Sofia Arruda revelou o resultado final do “quarto de crescido” de Xavier, de um ano, que já não usa berço, mas uma cama.

“Quando nos mudarmos, este quarto não vai durar nem três minutos assim arrumado (ainda não está terminado, mas já adoro). Gostam do quarto de ‘crescido’ do Xavier?”, lê-se na publicação no Instagram.

O quarto de “Xavi”, como é apelidado pela influenciadora digital, foi aprovado pelos internautas, que elogiaram o espaço. “Está lindo”, “Simplicidade”, foram algumas das mensagens enviadas.

Recorde-se que Xavier nasceu do casamento entre Sofia Arruda e o fisioterapeuta David Amaro.

