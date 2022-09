Sofia Arruda mostra-se indignada com praxes académicas

Sofia Arruda gravou um vídeo para a plataforma Instagram no qual se mostra indignada com as praxes académicas.

Tudo aconteceu depois de a atriz se ter deparado com um grupo de caloiros que estava a ser praxado na rua.

“Vi os caloiros todos sujos, cheios de polpa de tomate e porcarias em cima a gritarem cânticos de ‘obedecer até à morte’, tudo isto nunca me fez muito sentido mas depois do que aconteceu no Meco tudo isto devia ser considerado”, disse

“Este obedecer cegamente às instruções de alguém só para pertencer a um grupo não leva nada de bom”, rematou.