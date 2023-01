Sofia Arruda revela estar doente: “Passei a noite a vomitar e cheia de febre”

Sofia Arruda revelou estar doente nas redes sociais, referindo ter passado mal a noite, com febre e dores de corpo.

“Afinal o mal-estar não era (só) da menstruação. Passei a noite a vomitar, cheia de febre, dores no corpo terríveis e a garganta tão má que nem dá para descrever”, disse, nas redes sociais.

O público pode acompanhar o trabalho da atriz no pequeno ecrã com o programa “[email protected]”, da SIC Caras, no qual conta com a companhia da maquilhadora Francisca Bairros e o estilista Gonçalo Mello.

Sofia Arruda é mãe de Xavier, de três anos, fruto do casamento com o fisioterapeuta David Amaro.