Sofia Arruda revela hábito do filho Xavier: “Sempre em cima de mim”

Sofia Arruda fez questão de partilhar um hábito que o seu filho, Xavier, tem e derreteu o coração dos seus seguidores.

A atriz, de 33 anos, partilhou, no perfil de Instagram, uma imagem em que o seu filho de dois anos surge a pisar o seu pé, algo que garante acontecer constantemente.

“A sair de casa, mas sempre com este fofo sem noção do espaço individual de cada um zoom no pé dele que está sempre em cima de mim”, escreveu a intérprete.

Os internautas rapidamente elogiaram a ternura da imagem e garantiram que com eles acontece o mesmo.

“Isso não é falta de noção de espaço. Isso é para garantir que mamã não foge enquanto ele vira o olhar”, comentou um internauta. “O mesmo aqui! Neste verão não sei como é que não me saltou uma unha do pé”, atirou outro.

Lembre-se que Xavier é fruto da relação que a artista mantém com David Amaro.