Sofia Arruda sobre o parto: “Acho que este correu muito melhor”

Mãe de segunda viagem: Sofia Arruda contou que Olívia nasceu de cesariana, à semelhança do irmão, e falou sobre a experiência.

A pequena Olívia já tem uma semana: nas redes sociais, a mãe comparou o parto da recém-nascida com o filho Xavier, de quatro anos, uma vez que nasceram os dois de cesariana.

“Foi cesariana, o parto do Xavier [filho mais velho] também foi cesariana. Em comparação com o do Xavier, acho que este correu muito melhor. Estava muito mais calma”, começou por dizer Sofia Arruda.

“Do Xavier tentamos durante muitas horas que fosse parto vaginal, mas ele estava muito mal posicionado. Desta vez assumi logo que íamos para cesariana – ela estava na mesma posição que ele”, recordou.

A atriz falou também sobre a privação de sono e garantiu que tem “conseguido dormir”. “Faço maminha à meia-noite, depois às 4.00 dou maminha (…) e depois ela acorda às 7.30”, concluiu.