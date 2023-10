Sofia Cerveira assinala 97.º aniversário da avó: “Celebrar a vida é sempre motivo de festa”

Através das redes sociais, Sofia Cerveira assinalou o 97.º aniversário da avó. A apresentadora deixou uma mensagem emocionada na legenda.

Chegar aos 97 anos não assiste a todos, mas a avó de Sofia Cerveira foi uma das felizardas. Nas redes sociais, a apresentadora destacou algumas imagens com a familiar e deixou uma bonita mensagem na legenda.

“Os mais atentos… sabem deste nosso amor! O quanto me alimenta, me enriquece e me faz crescer. O quanto me dá vida! Sempre que estamos juntas o nosso dia transforma-se! Não há melhor sensação! E é sempre tão difícil quando tenho de me ir embora… porque nos amamos muito, muito. Tanto para dizer sobre a minha querida avó. Mas há uma palavra que a define muito bem: amor”, escreveu.

“A minha avozinha é aquele amor do mais puro que há. Abraça todos no seu olhar doce e generosamente entrega o seu coração a cada um que por si passa… e sempre assim foi! Agradeço todos os dias a Deus tê-la comigo”, acrescentou.

“Poder cuidar dela, dar-lhe muitos miminhos, ouvir as suas histórias (o quanto nos rimos), coçar-lhe as costas (como tanto gosta)… ou, simplesmente, ficarmos só ali uma para a outra”, acrescentou.

“É um privilégio ser neta desta avó mais querida do mundo e que acaba de completar 97 aninhos. Celebrar a vida é sempre motivo de festa! Mas é mesmo com muita alegria que festejo esta data tão especial! Muitos Parabéns, meu amor”, rematou.