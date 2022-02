Sofia Cerveira lembra pai com palavras de afeto e saudade

Sofia Cerveira recorreu às redes sociais, neste sábado, 6 de novembro, para recordar o pai, Raúl Cerveira, que partiu há um ano e meio.

A apresentadora, de 46 anos, publicou uma imagem onde surge ao lado do pai e escreveu uma dedicatória ao progenitor.

“Amor da minha vida! Meu querido e amoroso Pai! Faz hoje 1 ano e meio que nos deixou e o coração nunca mais foi o mesmo. Mais tímido agora… com mais medo e inseguro. Às vezes baralhado e um pouco à deriva”, começou por escrever.

“Como é possível viver sem si? Como se reaprende a estar aqui sem o nosso Pai, a nossa força maior? Sem aquele porto seguro que estava ali. Sempre ali. Sem o nosso… Mestre?! O nosso Herói?! Tão difícil de gerir as saudades quando tudo o que queria era que o meu amoroso Pai estivesse entre nós. Um dia de cada vez, no meu tempo, sem pressas.

O coração agradece e apela aos sentidos. Que são agora os meus melhores amigos. E, assim, vou sentindo o meu Pai comigo”, acrescentou.

“As memórias não nos deixam! Os nossos abraços e beijos! O seu calor e amparo! As mãos dadas! Os sorrisos! Ai… aqueles olhos verdes! O olhar mais ternurento do mundo, mais sensato. A voz. A mais sábia de todas! Os dias passam. O coração está mais sereno, mais tranquilo. As pessoas que o conheceram continuam, quando passam por mim, a vir ter comigo e a fazer-lhe os maiores elogios. Os seus alunos do Karaté fazem questão de me abraçar e o prestigiar, tamanho o amor que sentem por si. Afinal, sinto o meu Pai mais perto do que alguma vez imaginei!! Existirá sempre a saudade. Eterna!!! Infinita!!

Mas o amor também. Sempre sua, meu querido Pai”, rematou.