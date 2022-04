Sofia Cerveira recebe primeira dose da vacina contra a Covid-19

Sofia Cerveira revelou nas redes sociais que foi vacinada com a primeira dose da vacina contra a covid-19.

A apresentadora, de 46 anos, partilhou no Instagram que esta terça-feira foi vacinada com a primeira dose da vacina contra a covid-19, destacando que “estava com medo da agulha, mas, na verdade não doeu nada”.

“Foi um daqueles dias em que estive completamente ‘ko’. Parece que me passou um camião por cima Os sintomas da primeira toma da vacina fizeram-se bem sentir e a disposição é nenhuma”, pode ler-se na publicação.

Sofia Cerveira mostrou-se ainda a torcer pela Seleção Nacional. “No sofá (que não se quer ver livre de mim, hoje), torço pelos nossos heróis. Acabaram de cantar o hino de Portugal e é sempre um momento muito emocionante”, acrescentou.