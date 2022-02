Sofia Cerveira recorda pai: “Sinto a falta de lhe dar um beijinho”

Sofia Cerveira recordou, esta segunda-feira, o seu pai, Raul, que morreu há dois meses. A apresentadora continua sem saber lidar com a perda.

Depois de ter perdido o seu progenitor, a comunicadora da SIC tem estado a viver dias difíceis. No perfil de Instagram, a mulher do ator Gonçalo Diniz fez questão de demonstrar as saudades que tem.

“Como viver sem os nossos mais queridos por perto? O que fazer às memórias que palpitam no peito a toda a hora? A tantas memórias e recordações? É preciso… tempo! E no meu tempo, cá vou aprendendo a gerir esta ausência que me levou um pouco do coração”, contou.

Até ao momento, Sofia Cerveira tem vivido “um caminho interior de muita Fé”. “Graças a ela, sinto-o muito comigo! Até parece que o oiço. Um pouco por todo o lado, mantém-se presente em mim”, acrescentou.

“Mas e aquele seu abraço aconchegante? As nossas mãos dadas? Estes olhinhos verdes (iguais aos meus)? Sinto a falta de lhe dar um beijinho e ficar com a boca a saber a perfume! Ríamos tanto! Hoje, faz exatamente dois meses que o meu herói partiu. Mas, por incrível que pareça, o meu amado pai está, hoje, mais presente do que nunca!” rematou.

Recorde-se que Sofia Cerveira está numa relação amorosa com Gonçalo Diniz há cinco anos e têm uma filha em comum, Vitória.

